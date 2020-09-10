رئيس التحرير

محمود مسلم

"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من سيول السودان

كتب:

الوطن
03:42 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
السلل الغذائية من مركز الملك سلمان

السلل الغذائية من مركز الملك سلمان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، حيث جرى أمس توزيع 10 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية، للمتضررين من السيول والفيضانات في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص.

جاء ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

اقرأ المزيد:

مركز الملك سلمان للإغاثة يسير جسرا جويا لمساعدة لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينفذ 474 مشروعا باليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروعات الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية

مركز الملك سلمان يوزع 3.4 ألف كرتون تمور في مأرب والحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية للسودان واليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في سوريا والأردن وفلسطين