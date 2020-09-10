عاجل.. النيران تعود للاشتعال بقوة في أحد مستودعات مرفأ بيروت

عادت النيران للاشتعال بقوة في أحد المستودعات في مرفأ بيروت، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

بعد نجاح فريق الدفاع المدني في إخماد جزء كبير من الحريق في مرفأ بيروت، اندلع حريق ثانٍ وبدأ في التمدد، وتواصل قوات الإطفاء التعامل مع الحريق الذي بدأ في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في محيط مرفأ بيروت، وجرى تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبًا وتسهيلًا لمرور فرق المساعدة، كما استقدم مروحيات عسكرية للمساعدة في إخماد النيران.