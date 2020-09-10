مدير الدفاع المدني اللبناني يروي كواليس إخماد حريق مرفأ بيروت

أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن أكثر من 16 آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق المندلع في مرفأ بيروت، إضافة إلى آليات تابعة لفوج الإطفاء، إلى جانب عناصر من الجيش اللبناني وطوافة تابعة للقوات الجوية.

وأعلن وجود مواد ملتهبة سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت، ما استدعى تعاملًا استثنائيًا مع الوضع من خلال زيادة مادة الرغوة الى المياه ما يكون طبقة عازلة من اجل منع الاوكسيجين عن النيران، وبالتالي المساعدة في عمليات إخماد الحريق، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح أنه طلب الدعم من محافظ بيروت، وتوجه بالنداء إلى أصحاب صهاريج المياه الخاصة في المنطقة للتوجه إلى مكان الحريق من أجل تغذية آليات الإطفاء كي لا تضطر للتنقل بهدف تعبئة المياه وخسارة المزيد من الوقت.

وإذ نفى أي تخوف من تمدد الحريق لأن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار، لفت في المقابل إلى أن مواد مشتعلة كهذه تحتاج إلى الوقت من أجل اخمادها كليا، مؤكدًا أن العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كليًا.

وعن نوعية المواد المشتعلة، أوضح أن لا تحقيق حاليًا قبل الانتهاء من إخماد النيران بشكل كامل.