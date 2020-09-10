محلل سياسي يرجح ارتفاع الحرارة سبب اندلاع الحريق بمرفأ بيروت

قال شادي نشابة، المحلل السياسي، إن الحريق الجديد الذي اندلع في مرفأ بيروت يقع في المنطقة الحرة، لافتا إلى أنه يوجد بالمنطقة مؤسسات وشركات للاستيراد، وحسب المعطيات يرجح أن يكون سبب الحريق نتيجة لارتفاع الحرارة بلبنان، خاصة أنه منتشر بالبلاد عدة حرائق وليس في المرفأ فقط، وتم التحذير من ذلك.

وأضاف "نشابة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد أي أحد في هذه المستودعات نظرًا لأنها مدمرة جراء الانفجار الأول، في 4 أغسطس الماضي، مؤكدا أنه هناك ذعر بين المواطنين وخشية من وجود مادة النترات بالمكان، متوقعا احتواء الحريق.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يجري تنسقي مع إدارة مرفأ بيروت، والتي أكدت أنه لا يوجد مواد كيماوية أو ما شابه، مؤكدا أن السلطة السياسية مازالت تتعاطى في ملف انفجار بيروت كما تتعاطى مع ملفاتها الأخرى، وتحاول الهروب من المحاسبة والمسائلة، لأن إذا حدث ذلك سوف مع الموظفين الصغار ستصل المحاكمة للوزراء بسبب التقصير.