السعودية تسجل أدنى إصابات يومية بـ"كورونا" منذ أبريل

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 708 إصابات جديدة بالوباء (مقابل 775 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 15 أبريل عندما تم رصد 518 إصابة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 24 حالة وفاة جديدة، مقابل 28 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 323720 بما في ذلك 4189 حالة وفاة و19533 حالة نشطة منها 1363 مريضًا في حالة حرجة.

وتماثل 1032 مريضًا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، وهو ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 299998 شخصًا.