"مختار" يستعرض إنجازات المحافظة في حضور "مؤسسة تطوير الدقهلية"

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ترحيبه الكامل بكل الأفكار والمقترحات والرؤى من جميع مؤسسات المجتمع المدني مشيرا إلى أن المحافظة رائدة في الجهود الذاتية والمجتمع المدني بها لا يبخل أبدا فيما يخص دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات سواء بالدعم المادي أو بالأفكار والمقترحات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس أمناء مؤسسة "تطوير محافظة الدقهلية" برئاسة المهندس محمد عبد العظيم عبد الله، والوفد المرافق له من أعضاء المؤسسة، وفى مقدمتهم الدكتورة فرحه الشناوي نائب رئيس المؤسسة، والدكتور عبد الغنى الإمام مستشار المؤسسة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام.

وقال مختار، إن المحافظة تدعم وتساند كل مشاركات المجتمع المدني التي تساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتقرر خلال اللقاء عقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم أولًا بأول.

واستعرض المحافظ ما تم من إنجازات في كافة محاور العمل على مدار الفترة الماضية، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص "بناء الإنسان" وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال المحافظ إنه تم مضاعفة قيمة الخطة الاستثمارية من 240 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى 75 مليون جنيه من التمويل الذاتي، وذلك لتعظيم الإستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات: الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ويضم منظومة الشباك الواحد، كما تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمة 269 مليون جنيه في كل من مدينتي المنصورة وبلقاس، وذلك لتطوير شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وأعمال الكهرباء، كما تم إنشاء 2 مرسى للأتوبيس النهري بتكلفة 12 مليون جنيه، للربط بين مدينتي المنصورة وطلخا، وجار حالياً دراسة إنشاء مرسييْن بمدينة شربين.

وأشار إلى أن هناك مقترحًا لإنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالمنصورة كما تم حل مشكلة أبراج التعاونيات التي استمرت طيلة 16 عاما، وتشمل 11 برجًا سكنيًا يضم 968 وحدة سكنية، وذلك عن طريق تدعيم محطة الصرف الصحي، من أجل استيعاب تصرفات هذه الأبراج.

وذكر أنه جري نقل مقلب سندوب التاريخي بمدينة المنصورة، الذي وصلت ما به من مخلفات إلى مليون طن، وذلك إلى المدفن الصحي بقلابشو بتكلفة تقترب من 100 مليون جنيه، منوهاً إلى مشروع آخر في سندوب يتعلق بإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد 83 معدة من معدات تحسين البيئة بتكلفة 91 مليون جنيه، فضلا عن تدعيم منظومة النظافة بـ 17 عربة مكنسية بقيمة 29 مليون جنيه من التمويل الذاتي، كما تم تدعيم منظومة النظافة أيضا بـ 6000 صندوق قمامة بأحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

وأضاف بأنه تم استحداث محور جديد لربط مدينتي المنصورة وطلخا بتكلفة قيمتها 50 مليون جنيه وفق خطة وزارة التنمية المحلية، إلى جانب استحداث محور جديد لربط المدينتين من خلال إنشاء مطلع ومنزل لكوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه وفق خطة وزارة النقل .