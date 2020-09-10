غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع مياه الشرب عن منطقة الوراق "وراق العرب - شارع القومية" اعتبارا من العاشرة مساء يوم غدٍ الجمعة حتى السادسة صباح يوم السبت المقبل، نظراً لأعمال تحويلات مترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، وخلال تلك الفترة تدبر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى الاتصال بالخط الساخن 125 في حال وجود شكاوى.