أعرف مقر لجنتك الانتخابية استعدادا لمجلس النواب بالرقم القومي

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات، من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو".

كما يعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب، المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

ويقدم الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الكشوف الانتخابية، من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، من هنا، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على "استعلم".

للتعرف على مقر لجنتك الانتخابية اضغط هنا

تقسيم الدوائر على مستوي الجمهورية

وتم تقسيم الدوائر على مستوي الجمهورية وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدًا، 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا .

ووفقًا للقانون تقسم المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية :

_محافظة القاهرة : 19 دائرة -44 مكونًا إداريًا _31 مقعدًا

_محافظة الإسكندرية: 6 دوائر _18 مكونًا إداريًا _16 مقعدًا

_محافظة بورسعيد: دائرتان _10 مكونات إدارية _مقعدان

محافظة الإسماعيلية: 3 دوائر _10 مكونات إدارية _5 مقاعد

_محافظة السويس: دائرة واحدة _5 مكونات إدارية _مقعدان

_محافظة القليوبية: 6 دوائر _16 مكونًا إداريًا _16 مقعدًا

_محافظة الشرقية: 8 دوائر _23 مكونًا إداريًا _21 مقعدًا

_محافظة الدقهلية: 10 دوائر _24 مكونًا إداريًا _21 مقعدًا

_محافظة دمياط: دائرتان _10 مكونات إدارية _4 مقاعد

_محافظة كفر الشيخ: 4 دوائر _14 مكونًا إداريًا _10 مقاعد

_محافظة الغربية: 7 دوائر _14 مكونًا إداريًا _14 مقعدًا

_محافظة المنوفية: 6 دوائر _12 مكونًا إداريًا _11 مقعدًا

محافظة البحيرة: 9 دوائر _18 مكونًا إداريًا _18 مقعدًا

محافظة الجيزة: 12 دائرة _25 مكونًا إداريًا _25 مقعدًا

محافظة بنى سويف :4 دوائر _9 مكونات إدارية _8 مقاعد

محافظة المنيا: 6 دوائر _13 مكونًا إداريًا _16 مقعدًا

محافظة أسيوط: 4 دوائر _15 مكونًا إداريًا _12 مقعدًا

محافظة سوهاج: 8 دوائر _19 مكونًا إداريًا _14 مقعدًا

محافظة قنا: 4 دوائر _10 مكونات إدارية _9 مقاعد

محافظة الاقصر :3 دوائر _6 مكونات إدارية _3 مقاعد

محافظة أسوان: 4 دوائر _9 مكونات إدارية _5 مقاعد

محافظة مطروح: دائرتان _9 مكونات إدارية _مقعدان

محافظة الوادى الجديد: دائرتان _5 مكونات إدارية _مقعدان

محافظة البحر الأحمر: 3 دوائر _8 مكونات إدارية _3 مقاعد

محافظة شمال سيناء: دائرتان _11 مكونًا إداريًا _مقعدان

محافظة جنوب سيناء: دائرتان

فيما تم تقسيم القوائم الانتخابية لـ4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية:

دائرة قطاع القاهرة وحنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت "القاهرة بنحو 31 مقعدًا، والقليوبية بـ14 مقعدًا ، الدقهلية بـ17 مقعدًا والمنوفية بـ13 مقعدًا، والغربية بـ16 مقعدًا وكفر الشيخ بـ9 مقاعد".

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد، وشملت "الجيزة 23 مقعدًا، الفيوم بـ9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا بـ14 مقعدًا، أسيوط بـ11 مقعدًا، الوادى الجديد بـ2 مقعد، سوهاج بـ13مقعدًا، قنا بـ9 مقاعد، الأقصر بـ4 مقاعد، أسوان بـ4 مقاعد، البحر الأحمر بـ3 مقاعد.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، وعددها 42 مقعدًا، وشملت "الشرقية بـ21 مقعدًا، ودمياط بـ6 مقاعد، بورسعيد بمقعدين، والإسماعيلية بـ4 مقاعد، والسويس بمقعدين، وشمال سيناء بـ5 مقاعد، وجنوب سيناء بمقعدين.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعدًا، وشملت "الإسكندرية بـ17 مقعدًا، البحيرة بـ20 مقعدًا، مطروح بـ4 مقاعد ".