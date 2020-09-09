"الوطنية للانتخابات": نطبق أقصى درجات الشفافية والنزاهة الدولية

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» انطلاق ماراثون التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى ستنتهى اليوم، على أن تعلن النتيجة النهائية ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية، 16 سبتمبر.

وقالت الهيئة، فى بيان لها، إن «جولة الإعادة أجريت فى الخارج على مدار يومَى 6 و7 سبتمبر، وطبع الناخبون أوراق الاقتراع من موقع الهيئة وقاموا باختيار من يمثلهم فى المجلس ثم إرسال بطاقات إبداء الرأى الخاصة بهم إلى مقار البعثات الدبلوماسية بالدول التى يوجدون بها عبر البريد»، مضيفة أن «المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، أعلن عن إجراءات الجولة لحسم 26 مقعداً بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى».

وقالت إنها تطبق أقصى درجات الشفافية والنزاهة الدولية تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأى ومحاضر الاقتراع والفرز، وتم تسليمها للقضاة بمقار المحاكم الابتدائية فى 14 محافظة، قبل التوجه للجان التى يتولون الإشراف عليها.

1500 مراقب بـ"عمليات التنسيقية" لمراقبة العملية الانتخابية.. وغرف عمليات لـ"المحافظات" لرصد أى تجاوزات

ويخوض 52 مرشحاً جولة الإعادة على 26 مقعداً بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى: «الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح»، واتخذت الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لإتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر.

كما استأنفت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال 1500 متابع بمختلف المحافظات، حصلت لهم على تصريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتغطى التنسيقية كل المحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة وعددها 14 محافظة، مؤكدة توافر عدد كاف من المتابعين المسجلين لديها والحاصلين على تصاريح المتابعة بمحافظات جولة الإعادة.

وشكلت المحافظات التى تشهد العملية الانتخابية فى جولة الإعادة غرف عمليات لمراقبة أى تجاوزات من قبل المرشحين وأنصارهم.