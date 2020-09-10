الأورمان: سلمنا 784 كُشكًا لمعدومي الدخل في بني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إجمالي عدد الأكشاك التى تم تسليمها للمستفيدين بمحافظة بني سويف وصلت إلى 784 كشكًا، شامل البضاعة والكهرباء للأرامل ومعدومى الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف سبق ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .

واختتم شعبان أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 فى خطاطها لتنفيذ مبادرتها الانسانية وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة فى كافة أنحاء المحافظة .