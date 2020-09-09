إصابة سائقين في انقلاب سيارة بطريق "بني سويف ـ الفيوم"

أصيب سائقان، في حادث سير، وقع، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الزراعي، أمام قرية "حاجر بني سليمان" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: سعيد أحمد محمد، 42 سنة، سائق، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال مسعود محمد، 38 سنة، سائق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يقيمان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث من طريق "بني سويف ـ الفيوم" الزراعي، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.