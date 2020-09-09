محافظ بني سويف: انتظام التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بالشيوخ

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام عملية التصويت في يومها الثاني، ضمن الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تجري الانتخابات في 481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد، قائد قوات تأمين بني سويف، وعاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ على التواصل الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقارير على مدار الساعة بكل المستجدات.

وكان المحافظ اسقبل صباح اليوم أعضاء غرفة العمليات المركزية، قبل انعقادها، حيث تمت مناقشة عدد من التفاصيل وآليات عمل الغرف الرئيسية والفرعية الخاصة بمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي التي تجرى على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.