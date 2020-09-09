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محافظ بني سويف: إزالة 3576 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة

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عمرو رجب
08:50 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

 أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 3238 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أملاك الدولة، ورصد 338 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس 2020، بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريراليومي، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن   حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة تتضمن أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،  تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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