صور.. قريتا بهبشين والزيتون تتصدران المشهد الانتخابي في بني سويف

تشهد لجان قريتي بهبشين والزيتون التابعتان لمركز ناصر شمال بني سويف، مسقط رأس المرشحين المتنافسين على المقعد الفردي بالمحافظة، ولليوم الثاني على التوالي، كثافة تصويتية عالية دعما لأبنائهم، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتصدر كبار السن والمرأة المشهد الانتخابي بجولة الإعادة بمجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، والذين توافدوا على اللجان بكثافة.

وتجرى جولة الإعادة لمجلس الشيوخ في بني سويف في 481 مركزاً انتخابيا، تضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، على المقعد الفردي المتبقي، بين كلا من نبيل ثروت حميدة مرشح حزب مستقبل وطن نقيب المحامين ابن قرية الزيتون، وأحمد سرور سليمان المرشح المستقل ابن قرية بهبشين.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام عملية التصويت في جولة الإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع محافظ بني سويف انتظام فتح اللجان وسير الانتخابات، وبدء التصويت من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول.