وزير النقل يعتذر مرتين في 15 يوما.. رد اعتبار الصعايدة وراكب قطار

رغم منصبه البارز ومهامه الصعبة، لم يمنعه ذلك من الاهتمام بمشاكل البسطاء اليومية بين محطات النقل والعمل على سرعة حلها، والحرص على تقديم الاعتذار لهم للتأكيد على عدم تكرار الخطأ، واقتراب الدولة من المواطن طيلة الوقت، لمساعدته في تحقيق مصالحه باستمرار.

في أقل من شهر، تقدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، باعتذارين مختلفين للمواطنين، آخرهم قبل قليل، حيث أصدرت الوزارة بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، أوردت فيه أن وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة يتقدمون بالاعتذار عن قيام "كمسارية" القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

وشددت الوزارة، على احترام العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، مشيرة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على احترامهم، والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، كما أن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون والاحترام، وأنه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، لذلك تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وسبق تلك الواقعة، أنه في 23 أغسطس الماضي، وجه المهندس كامل الوزير، رسالة اعتذار لأهالي الصعيد، بعد إعلان قرار توقف القطارات في محطة بشتيل بدلا من رمسيس، قائلًا: "متزعلوش حقكوا عليا إن كنت موضحتش الكلام ده، كنت متخيل إن ليا رصيد عندكم".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه: "عمري ولا الحكومة تعمل حاجة تضركم، ولا على حساب مصلحتكم، احنا شغالين لكم، ومهتمين بالوجه القبلي، وتطوير كل الطرق في الوجه القبلي".

وتابع: "لا نفرق بين صعيدي وبحراوي، ولا مسلم ومسيحي، وكما نقلنا المحطة الرئيسية لتوقف قطارات الصعيد في بشتيل، من المخطط نقل المحطة الرئيسية لتوقف قطارات بحري في قليوب".