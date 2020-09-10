عاجل.. فتح باب الترشح لانتخابات النواب 17 سبتمبر الجاري

اعلن المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءا من 17 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي إنالناخبون المقدية اسماؤهم مدعوون انتخابات مجلس النواب 284 مقعد بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة على ان تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى اليبت 26 سبتمبر 2020 من التاسعة حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الاخير حتى الثانية مساءعلى كل من ينوي الترشح ان يبدا اجراءات المشف الطبي من اليوم