الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة أثناء الاقتراع

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب ومنها التعقيم وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيروس كورونا.

وأعلن لاشين بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بينما تجري في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

كما أعلن لاشين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدء من 17 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي، إن الناخبون المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى السبت 26 سبتمبر 2020 من التاسعة حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء وأنه على كل من ينوي الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم.