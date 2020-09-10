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 محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

كتب:

رجب آدم
10:34 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
محافظ قنا

محافظ قنا

 وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام من مجموع 255 درجة إلى 253 درجة، للعام الدراسي المقبل، بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء استجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب فى العام الدراسى الجديد وإحراز المراكز الأولى فى المراحل التعليمية المختلفة .    

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