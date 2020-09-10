القصة الكاملة لاتهام ربة منزل بتعذيب زوجها بـ"ماء ساخن"

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة فى واقعة اتهام ربة منزل وابنها بالتعدي على زوجها بماء ساخن، مؤكدًا إخلاء سبيل الزوجة ونجلها بعد الاستماع لأقوالهما في الواقعة منذ انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الأب لم يتواجد في المنطقة منذ تقديمه البلاغ، وأن رجال المباحث حاولوا الوصول إليه لتحديد موعد الطب الشرعي وإجراء تقرير طبي دون جدوى.

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل تعذيب مسن بالماء المغلي، بعد تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب، وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده، وإحداث إصابته بحروق متفرقة، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجة نجله المتوفى وأنجالها من مسكنهم.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد كشفت تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية، تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده، وإحداث إصابته بحروق متفرقة، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجة نجله المتوفى وأنجالها من مسكنهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من تحديد المجنى عليه، وهو بالمعاش، ومقيم بدار السلام بالقاهرة، ومن خلال الفحص تبين سابقة قيامه بتحرير محضر ضد زوجته ونجله، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته دون التطرق لما تضمنه مقطع الفيديو المتداول.

وبالفحص واستدعاء زوجته وبمناقشتها، أقرت أن المذكور يعاني من اضطراب نفسي إثر فصله من عمله، وتلقيه العلاج بأحد مستشفيات الطب النفسي، وأنه دائم الخلافات مع أسرته وذويه عقب وفاة نجله إثر حادث مروري، وسابقة قيامه بتهديد نجله ببث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تعديهم عليه بالضرب.

وأضافت بسابقة قيامه ببيع الشقة سكنهما "مسكن الزوجية"، إلا أنها تمكنت من إعادة شرائها، وقررت أنه بتاريخ الواقعة فوجئت بحضور المذكور وبحوزته قطعة حديدية مستغلًا عدم تواجد نجلهما (المشكو فى حقه الثاني)، وقيامه بإتلاف باب الشقة، محاولًا الدخول والإقامة صحبتها كرهًا عنها، ما دعاها لإلقاء كمية من الماء الساخن عليه محدثة إصابته المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.