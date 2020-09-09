توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجان الانتخابات بالقليوبية

فتحت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، لليوم الثاني، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، من بين 5 مقاعد فردية تم حسمها في الجولة الأولى للانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة، 3 ملايين و255 ألف ناخب.

وحرصت المحافظة على توفير كراسي متحركة لكبار السن، لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظة أنه جرى توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

فيما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولات تفقدية للمرور على مقر اللجان خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان.

كما تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات باستاد بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، موجها بتجهيز الاستاد إداريا بشكل كامل وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية والبوابات الفرعية.