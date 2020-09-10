محافظ أسيوط يلتقي وفد "صندوق مكتبات مصر العامة"

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم، برئاسة السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على هامش زيارتهم للمحافظة لبحث آليات افتتاح فرع لمكتبة مصر العامة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد أبوالمجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، وأحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، واللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام لمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهاجر محروس، مدير مكتبة أسيوط العامة.

واستعرض اللقاء إمكانات المحافظة والمكتبات العامة بالإضافة إلى ما تقدمه مكتبات مصر العامة من خدمات وأنشطة على مستوى الجمهورية وخططها المستقبلية التي تهدف إلى تحقيقها بهدف نشر الثقافة والمعرفة بين فئات المجتمع وما تقوم به من جهود من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بناء الإنسان المصري.

وعقب اللقاء توجه وفد أمانة مكتبات مصر العامة لزيارة ومعاينة بعض الأماكن المقترحة لإفتتاح مقر جديد للمكتبة.

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام المحافظة بالمواطن الأسيوطي في المقام الأول والعمل على رفع المعاناة وتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بقرى ونجوع المحافظة مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بنشر الثقافة وعادة القراءة للجميع نظراً لما تمثله من أهمية في تكوين الهوية والشخصية المصرية مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ خطط تحويل المكتبات لمنظومة رقمية لمواكبة التكنولوجية الحديثة وإتاحة افاق جديدة لمواطني المحافظة.