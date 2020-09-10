كشف ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على مواطن بالجيزة

رصدت التابعة تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن تضرر (مواطن) من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته .. حيث تم تحديد المجنى عليه (فنى كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وبإستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين ( عاطل – مقيم بذات الشارع سكنه – سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، قتل") بسبب إصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما ، قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته ، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.