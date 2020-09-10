ضبط 26 كيلو مخدرات في 30 قضية خلال حملات في 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها وضبط القائمين عليها.. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" وأجهزة البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن خلال 24ساعة عن ضبط (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (21.82 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2.17 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الشادو وزنت ( 500 جرام ) .

كمية من البودره المخدرة وزنت ( 124 جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 50 جرام ) .

عدد (4138) قرص مخدر ومؤثر.

بالإضافة إلى ضبط ( طبنجة- 9 قطع سلاح أبيض).

عدد (38) هاتف محمول.

مبالغ مالية.

دراجة نارية.

دراجة نارية.

2 ميزان حساس.

§ بحوزة عدد من العناصر الإجرامية.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج على القانون.