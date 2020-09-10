خلال 24 ساعة ضبط 36 قطعة سلاح نارى و 188 قضية مخدرات وتنفيذ 47964 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (36 سلاح نارى، بحوزة 33 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية .

(6) بنادق خرطوش.

طبنجة .

(25) فرد محلى.

(66) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (203) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (47964) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(15015) حكم حبس جزئى.

(3234) حكم حبس مستأنف.

(22987) حكم غرامة.

(6549) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (13) متهم ، إرتكبوا (12) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (188) قضية مخدرات بحوزة (201) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12,234 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 26,955 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,761 كيلو جرام).

كمية من مخدرة الشابو وزنت (1,065 كيلو جرام).

كمية من مخدرة الأفيون وزنت (30 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (313 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3,087 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (644 جرام).

عدد (2125) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (17) متهمين .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (304) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28,161) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.