عاجل.. "النقل": خصم أجر 50 يوما من رئيس قطار القاهرة- المنصورة

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم، انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة- القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي:

1- مجازاة عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوماً من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

2- مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع.

4- كما تم تحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.

5- بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.