أول صور من حفل زفاف حمو بيكا

تنشر "الوطن"، الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا على خطيبته زوزو.

من المقرر، أن يرتدي حمو بيكا فى حفل زفافه اليوم، بدلة بيضاء اللون، ثم ارتداء أخرى سوداء.

من المقرر أن يحضر كل أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين، الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.

فرض بيكا السرية التامة على الفرح، حتى لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن، كما سيتم منع "بيكا" من الغناء فى الفرح بالميكروفون، نظرا لعدم حصوله على إذن من نقابة الموسيقيين.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "محدش هيقولي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهب، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.

وكان قد أعلن "بيكا" رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريحا لإقامة زفافه والغناء فيه منذ أيام.

وكان بيكا، أعلن في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، تأجيل الفرح حتى العاشر من سبتمبر نظرا لجائحة كورونا.