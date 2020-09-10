تنسيق 2020: انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بعد 72 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، مضيفا أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق لكليات الهندسة توقف عند 381 درجة بنسبة 92.92% لطلاب شعبة (علمى رياضة)، والطب البيطري عند 398.5% بنسبة 97.2%، والحد الأدنى لكليات التمريض عند 349.5 درجة بنسبة 85.24%.

وكشف "عبدالغفار"، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة "المرحلة الثانية - تنسيق 2020"، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، عن انطلاق تنسيق باقي الطلاب الناجحين فى الدور الأول والثاني للثانوية، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق.

"عطا": لم نرصد مشاكل بتنسيق المرحلة الثانية

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفًا و448 طالبًا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفًا و64 طالبًا، بإجمالى 254 ألفًا و512 طالبًا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وأكد السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية، وذلك في ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10% من إجمالي عدد الطلاب.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، والإجراءات المتبعة بمعامل التنسيق المنتشرة بالجامعات المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة تتوسع في العلاج المجاني، وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أنّ تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويلها من مستشفى لا تقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّه جار دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص لنظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار، في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام قصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.