بالأرقام.. أبرز نقاط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2020

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، مؤكدًا أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بمعامل التنسيق أثناء تسجيل الطلاب رغباتهم بالمعامل.

وتستعرض "الوطن"، أبرز النقاط التي جاءت في مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة:

- قبول 246 ألفًا و727 طالبًا بالجامعات، منهم 189 ألفًا و704 من الشعبة العلمية، و57 ألفًا و23 من الأدبية.

- 92.92 %‏ للهندسة.

- 92.6 % للتخطيط العمراني.

- 89 % للحاسبات.

- 87.4 % للاقتصاد والعلوم السياسية.

- 93.2 % للتطبيقية.

- 85.24 % للتمريض.

- 85 % للألسن.

- 2986 طالبًا استنفدوا رغباتهم.

- 4799 تخلفوا عن المرحلة.

- التحويلات بدءًا من السبت المقبل، ولمدة 5 أيام وبحد أقصى 10%

- التحويلات لمرة واحدة فقط، لا للتظلمات الورقية

- المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق تستوعب 86 ألفًا و165 طالبًا من الناجحين بالدور الأول.

- أماكن خالية بهندستى زويل والمصرية اليابانية، والحد الأدنى لن ينخفض عن 80%

"التعليم العالي": الحد الأدنى للقطاع الهندسي بلغ 381 درجة بنسبة 92.92%

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية أسفرت عن بعض المؤشرات خاصة بالحدود الدنيا والأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة، بالنسبة للشعبة العلمية، بلغ الحد الأدنى للقطاع الطبي البيطري 398 درجة ونصف، أي 97.2%، والحد الأدنى لقطاع التمريض 349 ونصف، بنسبة 85.24%.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي، أن الحد الأدني للقطاع الهندسي بلغ 381 درجة بنسبة 92.92%، وهناك بعض الأماكن الشاغرة ببعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية ف المرحلة الثالثة تحديدا في الحقوق والآداب وسياحة وفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات والمعاهد العليا والمتوسطة.

وكشف أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة بعد نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي والأدبي، لـ 86165 طالب وطالبة.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفًا و448 طالبًا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفًا و64 طالبًا، بإجمالى 254 ألفًا و512 طالبًا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.