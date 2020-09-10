التفاصيل الكاملة لأنواع حسابات البريد المصري وامتيازاتها

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها عدد من أنواع الحسابات للأفراد، وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي أنواع حسابات الأفراد المقدمة من البريد المصري، وفقا لما أعلنته هيئة البريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أنواع حسابات الأفراد من البريد المصري

ـ حساب التوفير.

ـ الحساب الجاري.

ـ حساب المواطن.

تفاصيل حساب التوفير للأفراد من البريد المصري

ـ يحق للعملاء من الأفراد و الشركات فتح حساب توفير.

ـ الحد الأدنى لفتح حساب توفير هو 50 جنيها.

ـ الحد الأقصى لرصيد حساب توفير للأفراد 5 مليون جنيها.

ـ يقدم البريد المصري لعملاء حساب التوفير إمكانية التعامل على حسابتهم بالصرف أو الاستعلام من خلال بطاقات الصراف الآلي من جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري أو تلك المتصلة بشبكة 123.

ـ يمكن استخدام بطاقات فيزا و ماستر كارد في جميع دول العالم حيث يمكن للعملاء السحب أو الشراء محلياً أو دولياً.

ـ إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب التوفير الخاص لدى البريد المصري.

المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد من البريد المصري

ـ دفتر شخصي، صورة البطاقة، السن لا يقل عن 16 عاما.

ـ دفتر قاصر، صورة البطاقة للولي ( الأب، جد من الأب في حالة وفاة الأب، شهادة الميلاد).

ـ التعامل بتوكيل، صورة البطاقة للوكيل والموكل، توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وايداع وسحب.

ـ دفتر نائب، صورة البطاقة لصاحب الحساب و النائب .

ـ دفتر هبه، صورة البطاقة لمن يقوم بعمل الحساب، شهادة الميلاد للقاصر.

ـ دفتر مشترك، صورة البطاقة للمشتركين في الحساب وتحديد النسب لكل منهم.

تفاصيل الحساب الجاري من البريد المصري

ـ يتم تقديم الخدمة للعملاء أكبر من 21 عاماً، من الإفراد و الشركات و المنظمات غير الحكومية.

ـ الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الذهبي هو 10.000 جنيها.

ـ الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري الفضي هو 500جنيها.

ـ يمكن الإيداع والسحب من أي مكتب بريد.

ـ في حالة أيداع مبلغ وسحبه في مدة اقل من 48 ساعة يحتسب مصاريف ادارية وفقا للقواعد الداخلية.

ـ يجوز للعملاء الذين لديهم حساب جارى القيام بطلب تحصيل شيك بنكي باسم العميل مقابل الرسوم المقررة.

ـ يمكن اجراء عملية تحويل داخلي من حساب جارى إلى أي حساب جارى اخر.

ـ امكانية التحويل من الحساب فقط لحساب آخر بالبنوك مقابل الرسوم المقررة.

ـ يتم احتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يومياً و يتم إضافتها على الحساب يومياً ،تطبق فائدة متغيرة يومياً وفقاً لقيمة حساب العائد على صندوق البريد المصري.

ـ يقدم البريد المصري لعملاء خدمة حساب الجاري الذهبي على مدار 24 ساعة إمكانية التعامل على حسابتهم بالصرف أو الاستعلام من خلال بطاقات الصراف الآلي من جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري أو تلك المتصلة بشبكة 123

ـ يمكن استخدام بطاقات فيزا و ماستر كارد في جميع دول العالم حيث يمكن للعملاء السحب أو الشراء محلياً أو دولياً.

ـ و يقدم البريد المصري لعملاء خدمة الحساب الجاري الذهبي إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب الجاري الذهبي الخاص بهم لدى البريد المصري.

ـ يمكن إصدار دفتر شيكات للعملاء الأفراد و الشركات و المؤسسات بناء على طلب العميل.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري من البريد المصري

ـ دفتر شخصي، صورة البطاقة، السن لا يقل عن 21 عاما.

ـ التعامل بتوكيل، صورة البطاقة للوكيل والموكل، توكيل مذكور فيه حق فتح حساب وايداع وسحب.

ـ التعامل من خلال مفوض، صورة البطاقة الشخصية المفوض، اقرار بالتفويض من صاحب الحساب استيفاء نموذج التوقيع.

تفاصيل حساب المواطن من البريد المصري

ـ يقدم البريد المصري الخدمة للعملاء الافراد من المصريين فقط.

ـ العملاء الحاليين، والجدد.

ـ الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية.

ـ لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاماً.

ـ لا يمكن فح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاماً.

ـ يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد .

ـ يمكن لعملاء حساب الجاري بدون عائد بالبريد المصري التعامل على حسابتهم بالصرف أو الاستعلام من خلال بطاقات الصراف الآلي من جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري أو تلك المتصلة بشبكة 123.

ـ يمكن استخدام بطاقات فيزا و ماستر كارد في جميع دول العالم حيث يمكن للعملاء السحب أو الشراء محلياً أو دولياً.

ـ و يقدم البريد المصري لعملاء خدمة الحساب الجاري بدون عائد إمكانية الحصول على الراتب الشهري من خلال تحويل الراتب على حساب الجاري بدون عائد الخاص بهم لدى البريد المصري.

ـ يمكن إصدار دفتر شيكات للعملاء الأفراد و الشركات و المؤسسات بناء على طلب العميل.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد قررت، اعتبارا من اليوم، إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب، وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التيسير على أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية، سيتم رد هذه الرسوم وإضافتها في حساباتهم حتى يتمكنوا من سحبها في أي وقت.

وأضاف فاروق، أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الالكتروني ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة"، كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميا على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.