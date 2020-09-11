الطقس اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر والدول العربية.. أمطار تصل لرعدية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم، الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وتكون رعدية أحيانا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة و رطب نسبيا والرياح شمالية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.