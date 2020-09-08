أمطار ورياح وجو شديد الحرارة.. حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

نشاط للرياح وأمطار وسيول وحر شديد رغم انخفاض درجات الحرارة، أبرز معالم طقس شهر سبتمبر المضطرب، بسبب اقتراب موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، لذا يتابع الكثير من القراء حالة الطقس.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد تقرير حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية، خلال الأيام الـ6 القادمة، والتي تستعرضها جريدة "الوطن" في السطور التالية..

يوما الأربعاء والخميس "9 و10 سبتمبر"

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، ورغم انخفاض درجات الحرارة نسبيًا إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تتسبب زيادة الشعور بالحرارة، وتتكون في الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبري ووجه بحري.

ويصبح الطقس معتدل نهارًا لطيفًا ليلًا، مع ظهور الشبورة، وتنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

ويكون الطقس شديد الحرارة معتدلًا ليلًا، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب الصعيد.

أما شمال الصعيد فيكون الطقس حارًا نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح نشطة، وفرصة سقوط الأمطار أقل.

يوم الجمعة 11 سبتمبر

ترتفع درجات الحرارة قليلًا يوم الجمعة القادمة، وفقًا لتوقعات الأرصاد، فيكون الطقس حار رطبًا نهارًا لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وتتكون بالقرب من المسطحات المائية والمناطق الزراعية الشبورة المائية في الصباح، وتزيد الرطوبة من الشعور بالحرارة.

ويكون الطقس معتدلًا نهارًا لطيفًا ليلًا، مع زيادة احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية، ويسود جو مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يسود طقس شديد الحراراة معتدل ليلًا، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة.

أما على شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أيام السبت والأحد والثلاثاء "12 و 13 و 14 سبتمبر"

أما أيام السبت والأحد والثلاثاء القادمة فيسود نفس حالة الطقس، إذ يكون مائلًا للحرارة رطبًا نهارًا لطيفًا ليلًا وترتفع نسبة الرطوبة يتسبب في زيادة الشعور بالحرارة، وتتكون الشبورة المائية، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري.

بينما على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية يسود طقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا وشبورة مائية في الصبح، ويصبح الجو شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة.

ويتميز يوما الأحد والاثنين فقط بنشاط الرياح، الأمر الذي يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.