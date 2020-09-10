وزير النقل: سلوك الكمسري شاذ وفردي وتلقى جزاء فعلته

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن ما قام به الكمسري تجاه الجندي، سلوك شاذ وفردي، وتلقى جزاء ما فعله، حيث أن الوزارة لم تنتظر أياما لإنهاء التحقيقات، لكنه تم تشكيل لجنة قانونية، وانتهى التحقيق منذ أكثر من ساعة: "معندناش في الوزارة مكان لأي حد متجاوز، ومش هنسيب واحد في وسطنا يغلط أو يرتكب عمل شنيع زي اللي حصل النهاردة".

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة باسلة ومحترمة، ولها أفضال كثيرة على مصر، وهي الجهة الوحيدة في الدولة التي تدفع ثمن تذاكر أفرادها، قبل ركوبهم القطارات.

وأوضح: "القوات المسلحة بتدفع شيك مقدم، ولسه جايلي شيك في بداية العام المالي بـ5.5 مليون جنيه، مقدم لتذاكر أفراد القوات المسلحة، وبتدفع كل مليم من تذاكر أفرادها مقدما"، لافتا إلى أن ذلك المجند، مدفوع تذكرته في الأساس، وحتى حال لم يتواجد استمارة مع الجندي، لم يكن للكمسري بالقيام بذلك الشأن: "ليه يعمل كده إلا لو كان عنده مشاكل نفسية، أحنا قادرين نعالجك علشان ميحصلش الكلام ده تاني".

وأكد أنه يتم إجراء دورات تدريبية نفسية للعاملين بالوزارة، وأولها مركز الشؤون النفسية للقوات المسلحة: "بنوديلهم الناس يختبروا عندهم، وبيعالجوهم نفسيا، ويدوهم محاضرات وبرامج تأهيل"، مشيرا إلى أنه كان على الكمسري التعامل مع المجند "بشياكة"، ويقوم باستدعاء شرطة القطار للتعامل معه أو مع غيره، بينما فرد القوات المسلحة رجل منضبط ولم يخطئ.