وزير النقل: "أتأسف بشدة لكل أفراد القوات المسلحة عن واقعة المجند"

أعلن اللواء كامل الوزير، وزير النقل، انتهاء التحقيقات في واقعة الكمسري والمجند، مشيرا إلى أنه تم مجازاة رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما من راتبه لما بدر منه تجاه الراكب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية بارتداء الكمامة الطبية، مؤكدا أن العقوبة تمثل "أقصى سلطة عندنا".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وبالرغم من تأذي البعض من ذلك القرار غير أنه جاء ليكون عبرة ولا يفعل غيره كما فعل، موضحا أنه تقرر توقيع خصم للموظف الثاني مشرف القطار 15 يوما من راتبه لما قام به تجاه الراكب وكذا عدم اتخاذه للإجراءات الوقائية بشأن كورونا، وعدم استدعائه للشرطة المتخصصة.

وأكد أنه تم نقل الموظفين من قطارات الركاب تماما وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع، كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم للكمامة الطبية، ومن ثم سيتم خصم منهم 4 آلاف جنيه جراء ذلك، مشيرا إلى أن آخر تحليل للموظفين للمواد المخدرة كان في مارس 2020 وكان سلبيا، وتم أخذ عينات منهم اليوم وفي حال ثبت تعاطيهم للمخدرات سيتم إعلان ذلك للجميع.

وتابع: "نؤكد احترامنا الكامل لكل قوات المسلحة البواسل ولكل رجال الشرطة وجمهور الركاب، احنا جايين هنا علشان نخدمهم مش علشان نهينهم، وأنا بتأسف بشدة لكل أفراد القوات المسلحة اللي خدمت فيها أكثر من 40 سنة، وبحتاج القوات المسلحة في مشروعات بيعملوها جري، ومش دي مكافأتهم".