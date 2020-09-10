جمال سليمان ساخرا من شائعة وفاته: حزنت لهذا الرحيل المبكر

استنكر الفنان السوري جمال سليمان، شائعة وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وسخر سليمان من شائعة وفاته قائلاً: سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها، وواجبات يجب أن أفي بها.

وأضاف: على كل ستبقى الأعمار بيد الله، وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات.

وتعاقد سليمان، على المشاركة في بطولة مسلسل "الحرير المخملي"، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وهو من سيناريو وحوار محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.