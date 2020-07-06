جمال سليمان: لم أعرف أحدا اتفق الناس على محبته مثل رجاء الجداوي

نعى الفنان السوري جمال سليمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وكتب جمال، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يطوي الموت حكاية سيدة من أرقى وأروع الشخصيات في الوسط الفني العربي، حضورها الفني الرائع كان يضاهيه حضورها الاجتماعي الذي لا ينافسها فيه أحد، كانت سيدة محبة قادرة على أن تصبح صديقتك بأسرع مما تتوقع مهما كانت مهنتك ومهما كان عمرك، طاقة إنسانية لا حدود لها، وكمية حب لا تنضب، لم أعرف أحدا اتفق الناس على محبته مثل رجاء الجداوي، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وغيَّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح أمس، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، وأدت الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.