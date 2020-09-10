تقرأ في عدد الغد.. وزيرا التعليم والصحة للمواطنين: اطمئنوا الدراسة ستعود آمنة ضد "كورونا"

تقرأ في "الوطن" غدا، "وزيرا التعليم والصحة للمواطنين: اطمئنوا الدراسة ستعود آمنة ضد فيروس كورونا"، و"الهيئة الوطنية: الترشح لانتخابات النواب 17 سبتمبر"، و"ثانية تنسيق: البيطري 97.2% والهندسة 92.2%".

كما تقرأ "وزير الري من جنوب السودان: تنفيذ المزيد من مشروعات التنمية لدعم الأشقاء"، و"مفجر فضيحة ووترجيت: ترامب اعترف بالاستهانة بكورونا عمدا".

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الزمالك يحتج على تأجيل دوري الأبطال.. ويرفض رحيل عواد مجانا.. والفريق يستعد للإنتاج.. واختبار طبي لبن شرقي.. وساسي يواصل التأهيل".

وتقرأ أيضا، "الأهلي مع الاسماعيلي في مهمة 8 نقاط للقبض على الدوري.. وفايلر يحذر لاعبيه من مستوى المنافس.. واجايي يدخل حسابات المدير الفني للمباراة".