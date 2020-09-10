عاجل.. إجراء انتخابات النواب 24 و25 أكتوبر المقبل بالداخل

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بينما تجري في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020

وأعلن لاشين فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءا من 17 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون للمشاركة في انتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 بالقوائم المغلقة على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى 26 سبتمبر 2020 من التاسعة حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء على كل من ينوي الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم.