"شفتها عريانة".. قاتل ابنة عمه وتوأمها يعترف.. والأدلة توثق المذبحة

انتهت الادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية من إعداد تقرير تفريغ محتوى كاميرات مراقبة محل مجاور للعقار الذى شهد جريمة قتل أم وطفليها في منطقة منشية النصر بكفر الدوار في 25 اغسطس الماضى.

وكشف مصدر مطلع ان التقرير أثبت بصور من تسجيلات الكاميرات، وصول المتهم "علي" أمام المبنى ثم دخوله بصحبة المجنى عليهم ثم خروجه فى وقت أعقب ارتكاب الجريمة، وكان يبدو متوترا ومرتبكا وحاول إخفاء وجهه بيديه.

وشهدت منطقة منشية النصر بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة بشعة بمقتل سيدة وطفليها التوأم، وتبين أن مرتكبها هو ابن عم الأم القتيلة "ياسمين" 23 سنة التى ذبحها مع طفليها التوأم "على واسلام" 3 سنوات.

وخلال اعترافاته أقر المتهم أنه كان يساعد المجنى عليه في نقل قطع الأثاث إلى منزلها بمنطقة منشية النصر بكفر الدوار، الذى انتقلت له مؤخرا، وأنه حاول التحرش بها فصدته فقام بضربها وخلال المناوشات بينهما جذبت المجنى عليها سلسة فضية كان يعلقها برقبته فسقطت على الأرض ولم ينتبه لها حتى عثرت عليها المباحث.

وأضاف المتهم فى التحقيقات: "فضلت أقاوم الشيطان وهى قدامى، لحد ما صورهالى عريانة، مقدرتش امسك نفسى، وقربت منها وأنا غايب عن الوعى".

واعترف المتهم أنه حاول التحرش بالقتيلة أثناء ترتيب الأثاث، خاصة مع عدم وجود الزوج بالمنزل، فرفضت ذلك، ورفعت صوتها بالصراخ وحاولت الاستغاثة بالجيران، مضيفا أنه فى محاولة لإسكاتها عن الصراخ دلف إلى المطبخ واستل سكينا وقام بطعنها برقبتها لمنعها من الصراخ، كما قام بذبح طفليها خوفا من كشف أمره ومنعهما من الصراخ المتواصل.

"مشفتش البت الصغيرة.. مخدتش بالى منها"، هكذا برر المتهم في اعترافاته عدم قتله الطفلة الرضيعة التى عثر عليها حية في الشقة، وخلال التحقيقات أقر عدد من الشهود من جيران المجنى عليها أنهم شاهدو المتهم بالفعل برفقتها هى وطفليها أثناء صعوده معهم إلى شقتها.

وخلال جلسة تجديد حبسه أعاد المتهم اعترافه بتفاصيل جريمته ولم ينكر أقواله السابقة، فقرر قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.