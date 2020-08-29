تحقيقات مذبحة كفر الدوار: والدة الضحية أكدت خلافها مع أهل زوجها

أمرت النيابة العامة بحبس متهم، احتياطيًّا لاتهامه بقتل ونحر ربة منزل وطفليها داخل منزلهم بعزبة عثمان بكفر الدوار.

وقال بيان النيابة العامة إن والدة المتوفاة وعمها، أكدا وجودَ خلافاتٍ دائمة بين المجني عليها وأهل زوجها.

وأكدت تحريات الشرطة أن مرتكب الواقعة هو نجل عم المجني عليها، فأمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه، والذي أرشد الشرطة خلال ضبطه عن سلاح الجريمة (سكين)، الذي عُثر عالقًا به آثار دموية، كما عُثر على (سلسلة فضية) بمسرح الجريمة أقرَّ المتهم أنها مِلكه، وأنه فقدها خلال ارتكابه الواقعة، وقد أقرَّ المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليهم الثلاثة إثرَ مشادَّة بينه وبين المجني عليها لمحاولته التعدي عليها، إذ قتلها وقتل نجلَيْها بعدما رأياه يرتكب جريمته، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب جريمته خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة بمسرح الجريمة.

وأرسلت النيابة العامة إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية كاميراتِ مراقبة خاصة بحانوت مطلٍّ على العقار محل الجريمة؛ لتفريغه بيانًا لما فيه من لقطات تُفيد التحقيقات.