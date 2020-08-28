"مخبر لعب دور الأم".. مرتكب مذبحة كفر الدوار يمثل جريمته بحضور النيابة

تكررت مذبحة كفر الدوار، التى قتلت فيها أم ذبحا بصحبة طفليها، الجريمة المروعة التى وقعت مساء الثلاثاء الماضى، في منطقة منشية النصر بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتبين أن مرتكبها هو ابن عم الأم القتيلة ويدعى "على " 19 سنة، عادت مرة أخرى، لكن عبر مشهد تمثيلى أداه المتهم وسط حراسة أمنية مشددة محاكيا بدقة طريقة ارتكابه الجريمة.

في الشقة التى شهدت وقائع قتل الأم "ياسمين" 23 عاما، وطفليها التوأم "على واسلام" 3 أعوام، وفى حضور ممثل من النيابة العامة وفريق من المباحث، أعاد المتهم تمثيل الجريمة من خلال طعن محاولة التحرش بمخبر مثل دور الأم ودميتين، بدلا من الطفلين.

وشرح المتهم في محاكاته لجريمته كيف تحرش بالأم وكيف راودها عن نفسها، ثم محاولة اغتصابها، ثم أحضر قطعة خشب من المطبخ، وأمسك بها في يده كالسكين الذى ارتكب به الجريمة، ثم كمم فم الأم لمنعها من الصراخ وذبحها، ثم توجه للطفلين اللذين اكتشفا جريمته وأرداهما قتيلين، ثم غسل يديه من الدماء وفر هاربا، وخلال اعترافاته أقر المتهم بأنه كان يساعد المجني عليه في نقل قطع الأثاث إلى منزلها بمنطقة منشية النصر بكفر الدوار، الذى انتقلت له مؤخرا، وأنه حاول التحرش بها فرفضت فقام بضربها.

واعترف المتهم أنه حاول التحرش بالقتيلة أثناء ترتيب الاثاث، خاصة مع عدم وجود الزوج بالمنزل، فرفضت ذلك، ورفعت صوتها بالصراخ وحاولت الاستغاثة بالجيران، مضيفا أنه في محاولة لإسكاتها عن الصراخ دلف إلى المطبخ واستل سكينا وقام بطعنها برقبتها لمنعها من الصراخ، كما قام بذبح طفليها خوفا من كشف أمره ومنعهما من الصراخ المتواصل.

"بس مشفتش البت الصغيرة.. مخدتش بالي منها" هكذا برر المتهم في اعترافاته عدم قتله الطفلة الرضيعة التى عثر عليها حية في الشقة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة قرية منشية النصر بكفر الدوار وتبين مصرع "ياسمين ع" 23 عاما، و"علي.ا.ف"، 3 أعوام، وشقيقه "محمد"، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمني حول المنزل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق البحث تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لإجراء معاينة لموقع الحادث وسماع أقوال الشهود العيان وانتداب الأدلة الجنائية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الجثث وتم انتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.

وواصل الفريق جهوده على مدار يومين متواصلين حتى تم كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم.