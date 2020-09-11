"الصياد" يضع حجر الأساس لمصنع لإنتاج اللقاحات المحملة وراثياً

قام المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بوضع حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة الخاص بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثياً داخل معامل مجهزة BsL3 Lab، لدعم صناعة الدواجن فى مصر والعالم، بحضور وفد ممثّل من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وخبراء الدواجن والغرفة التجارية وغرفة التجارة الأمريكية.

وصرح الدكتور مجدى السيد، رئيس مجلس إدارة ميفاك، بأن هذه التكنولوجيا ظلت مقتصرة على عدد قليل جداً من الشركات فى العالم، والآن تدخل مصر من خلال مصنع ميفاك، وتوطينها تكنولوجيا أكبر الدول الأجنبية داخل مصر مثل «أمريكا وألمانيا وإنجلترا».

وأضاف أن وضع حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة فى عالم تصنيع اللقاحات فى مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات الكلاسيكية والتقليدية العالمية.

وأكد الدكتور كريس نيلسون، الشريك الأمريكى، أن المصنع سيكون بمثابة نقلة نوعية لـ«ميفاك» فى الأسواق العالمية، حيث إنه تم تأسيس فريق عمل بشركة كيمن البيولوجية لتسويق مختلف لقاحات «ميفاك» بجميع دول العالم.

وصرح د. أحمد القاضى، مدير البيع والتسويق بـ«ميفاك»، بأن مصنع «ميفاك» نجح فى إنتاج أكثر من 50 لقاحاً بيطرياً خاصاً بالثروة الداجنة والحيوانية والسمكية فى مصر، ونجح الإنتاج المحلى للقاحات بتوفير أكثر من 28% من احتياجات مصر من اللقاحات المختلفة، حيث وفر «ميفاك» لقاحات أفضل كفاءة وأرخص من مثيلاتها الأجنبية بفروق أسعار أكثر من مليار و300 مليون جنيه خلال 8 سنوات، بالإضافة إلى نجاح «ميفاك» فى التصدير إلى أكثر من 15 دولة فى 2020 ومن المتوقع التصدير إلى أكثر من 30 دولة عام 2021.

وأضاف الدكتور وليد الكيلانى، نائب المدير الفنى، أن أهم اللقاحات المخطط إنتاجها بهذا المصنع هو لقاح للكوكسيديا Coccidia vector vaccine ولقاح محمل وراثياً للسالمونيلا Salmonella vector vaccine وهما من أهم اللقاحات الاستراتيجية لقطعان الأمهات والبياض والجدود، وأيضاً مجموعة من لقاحات النيوكسل والالتهاب الشعبى المعدى المحملة وراثياً.

وفى النهاية أكد د. ليونيد ديدنيكوف، المدير الفنى لمصنع ميفاك، بأن صنع «ميفاك 3» سيحتوى على أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا بالعالم وسيكون المصنع جاهزاً لإنتاج أصعب اللقاحات عالمياً مثل لقاحات الماريك «HVT Vector Vaccines».