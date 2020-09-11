بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجاري بعد أن سجلت ارتفاعا طفيفا في الأسواق المصرية، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والنتجات مره أخرى.

بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريح لـ"الوطن" إن أسعار بورصة الدواجن سجلت ارتفاعا طفيفا، بعد أن كانت وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث كان يتم بيعها في المزارع بـ 16 جنيها، ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيها.

وأوضح أنه على مدار أسبوعين ماضيين ارتفعت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيف تدريجيا حتى وصلت اليوم إلى سعر 20 جنيها في المزارع، لتقترب من تكلفة الإنتاج ما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بـ25 جنيها في الأسواق، كما وصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 26 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا بالسوق، بالتزامن مع ارتفاع كيلو الدواجن في الأسواق المصرية ليصل سعر طبق البيض إلى 27 جنيها.

وأوضح عبد العزيز السيد أن القوة الشرائية لها دور كبير في التحكم بأسعار بورصة الدواجن، حيث إن ارتفاع أسعار الدواجن نتج عن تحسن حركة القوة الشرائية وزيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها في الأسواق المصرية.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.