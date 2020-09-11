لا يشترط أن تكون من "الأوائل".. شروط الحصول على منح الدراسة بالجامعات

المنح الدراسية الشاملة، مكافأة تسعى العشرات من المؤسسات التعليمية محلياً ودولياً إعطائها للمتميزين والمجتهدين طوال مراحلهم الدراسية، كتقدير جزئي ومعنوي لهم وتحملهم مهام الاجتهاد والتميز.

وفي مصر، نجد العشرات من المنح المقدمة للطلب الأوائل المتميزين وغيرهم من المتفوقين من ذوي الظروف الصعبة.

وفي التقرير التالي، نسنعرض أبرز المنح الدراسية المقدمة للمتفوقين من الثانوية العامة الأوائل وغيرهم من المجتهدين.

وتنقسم المنح الدراسية ما بين منح دراسية شاملة جميع المصاريف والإقامة، ومنح جزئية كخصومات على المصروفات والإقامة.

وتتصدر الحكومات والدول والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك المنح من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنح الدراسية تختلف أنواعها وشروطها واختصاصاتها من مؤسسسة تعليمية لآخرى، لافتا إلى أنها تختلف أيضا عن المنح الدراسبة المهداة من المؤسسات التعليمية الدولية والجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أنها لاتشترط أن يكون المتقدم لها من أوائل الثانوية العامة "شرط أساسي"، ولكنها تختلف وفقاً للمعاير والاختبارات المخصصة منها.

وأضاف "عبدالغفار"، في حديثه لـ"الوطن"، أن أبرز أنواع المنح المتاحة في مصر للمتفوقين، تكون مهداة من قبل مختلف الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية و الدولية والمؤسسات الإجتماعية، كنموذج للتكافل و الرعاية للمتفوقين .

وتابع، أن بداية المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة، كانت من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الـ 100 طالب الأوئل بالثانوبة العامة منحاً دراسية كاملة بالجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان"، بخلاف المنح الكاملة التي أعلنتها الجامعات للطلاب المتفوقين، وكذلك المنح الدراسية من قبل أحد البنوك الأهلية، مضيفاً أن هناك عددا من الجامعات تمنح الطلاب المتفوقين منحاً دراسية شاملة جميع التكاليف الدراسية، ولكن بشروط، أبرزها التفوق الدراسي والمجموع الكلي في الثانوية العامة والبحث الاجتماعي.

الجامعة الأمريكية، تقدم العديد من المنح للطلاب الأوائل من الثانوية العامة و المتفوقين.

وقالت الجامعة عبر الصفحة الرسمية على الموقع الرسمي لها: "المنح تعد إحدى الأولويات التي تلتزم الجامعة بتقديمها للطلاب من أجل تحقيق مهمة الجامعة في غرس ثقافة القيادة في خريجيها كي يتمكنوا من المساهمة بصورة كبيرة في تقدم مصر والمجتمع الدولي في مجالات شتى تتمكن الجامعة، من خلال إتاحة هذه المنح الدراسية، من اجتذاب الطلاب المتميزين، بصرف النظر عن قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية، لتسليحهم بالتعليم الذي يمكنهم من إحداث تغييرات إيجابية في مصر والعالم.

وتٌقدم هذه المنح، على أساس الجدارة والاستحقاق وتقديم الدعم المالي، للطلاب ذوي المؤهلات المتميزة والتي تتضمن التفوق الأكاديمي أو الرياضي أو الموهبة الفنية، و تقدم الجامعة أكثر من 90 منحة مسماة باسم مانحها، سواءً كان باسم شخص أو مؤسسة".

90 منحة للمتفوقين بجميع الشعب العلمية بجامعة القاهرة

وفي جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وفي الجامعات الخاصة، تقدم العديد من الجامعات الخاصة في مصر، العشرات من المنح الدراسية، أبرزها المنح المقدمة من جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، و جامعة 6 أكتوبر، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا و المعلومات، وجامعة مصر الدولية ,جامعة النهضة بني سويف و جامعة دؤاية وجامعة بدر و جامعة فاروس و الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية بالقاهرة و الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الادارية الجديدة".