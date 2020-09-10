8416 جنيها قيمة خصم 65 يوما من راتب رئيس ومشرف قطار واقعة المجند

كشف عبدالفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية، والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن رواتب العاملين بالسكة الحديد، وأصحاب واقعة قطار المنصورة اليوم.

وأوضح "فكري"، أن راتب عادل فاروق رئيس القطار يقارب 4 آلاف جنيه، فيما يتقاضى عادل صلاح مشرف القطار قرابة 3500 جنيه، حيث أن الدرجة الوظيفية لرئيس القطار هي الأولى، وعليه يصل راتبه الشامل (الأساسي وغيرها من البنود مثل الحوافز) من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، وعند خصم 50 يومًا من راتبه قد يصل الخصم على هذا النحو إلى 6666 جنيه، ما يعني عدم حصوله على القبض لمدة شهرين.

أما مشرف القطار عادل صلاح عبدالمنعم فدرجته الوظيفية الثانية، ويتقاضى مرتبه الشامل من 3000 جنيه حتى 3500 جنيه، وبخصم 15 يومًا فسيخصم من راتبه نحو 1750 جنيهًا.

وجدد رئيس النقابة اعتذاره للمصريين عن واقعة قيام كمسري قطار رقم 948 – المنصورة - القاهرة، بالتجاوز في حق أحد الركاب، اليوم الخميس، مؤكدًا أن الخصومات والجزاءات التي أعلنتها وزارة النقل ستُطبق وفقًا لما تم الانتهاء إليه.

وأشادت النقابة العامة بالقرار السريع لوزير النقل كامل الوزير، بإيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق الفوري، وتوقيع جزاءات، مؤكدة على الاعتذار لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأوضح رئيس النقابة، في بيان، له، أن تصرف الكمسري فردي لا يعبر عن جموع العاملين في قطاع السكة الحديد وأعضاء النقابة البالغ عددهم 70 ألف عضو، موضحًا، أن استراتيجية النقابة العامة تقوم على التدريب والتثقيف والتوعية لجميع الأعضاء من العاملين في قطاع السكة الحديد ومترو الأنفاق على كيفية التعامل مع الجمهور باحترام.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت نتائج التحقيقات الخاصة بواقعة تجاوز كمسارية قطار 948 المنصورة - القاهرة في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار، وأوضحت في بيان صادر عنها مساء اليوم انتهاء التحقيق الفوري.

وأشار بيان الوزارة إلى التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للائحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:

1- مجازاة عادل فاروق رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

2- مجازاة عادل صلاح مشرف القطار بخصم أجر 15 يومًا من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4 - تحرير محضر شرطة لهما، لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية، وتطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5- فحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين، حيث تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي عن المخدرات والكشف الطبي النفسي.