"تعليم الغربية" تقرر تكريم "سيدة القطار": "مربية أجيال"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن عزمها لتكريم "صفية إبراهيم أبوالعزم" مشرفة رياض الأطفال بمدرسة شهداء بدر بإدارة غرب المحلة التعليمية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة قطار المنصورة " من خلال وزارة التربية والتعليم.

صرح بذلك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنها مربية أجيال ناجحة، واصفًا تصرفها مع المجند بأنها أم لكل المصريين، سجلت حضورًا في موقف إنساني حاز اهتمام الشارع المصري.

وكانت "صفية أبوالعزم" مدرسة رياض الأطفال أكدت أنها حال توجهها لحضور حفل زفاف ابن شقيقتها استقلت قطار "المحلة - القاهرة" فوجئت بمشادة كلامية بين كمسري ومشرف القطار من جهة ومجند بالقوات المسلحة من جهة أخرى، ما دفعها للتدخل بشكل إنساني لاحتواء الموقف حفاظا على صالح المجند بعدما هدد بتسليمه إلى شرطة المحطة الفرعية بعد عبور القطار لمحطة سكك حديد طنطا.