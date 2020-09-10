الدمرداش: تصرف سيدة القطار طالع من القلب وحياتها اتغيرت في 24 ساعة

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إن هناك أكثر من ملاحظة عن السيدة المصرية صفية أبو العزم، صاحبة واقعة القطار الشهيرة، التي وجه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، الشكر لها، بعدما أصرت على دفع ثمن تذكرة مجند بالقوات المسلحة.

واستنكر الدمرداش، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، طلب الكمسري من المجند، خلع الكمامة، مشددًا على أنه لم يكن من واجبه أن يطلب منه هذا الطلب، خاصة أنها تعتبر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "الكمسري طلب منه يخلع الكمامة، هو إحنا مش في زمن كورونا؟! وكأن اللي بيلبس كورونا الناس بتسخر منه".

وأضاف، أن ما فعلته السيدة المصرية تعتبر "جدعنة" منقطعة النظير بإحساس الأم، أما الملاحظة الثانية، فهي أن المجند المصري كان ملتزمًا ومنضبطًا، كما أنه اتسم بعزة النفس، ورفض أن تدفع السيدة مقابل التذكرة، لدرجة أنه قطع 5 جنيهات، كانت في حوزتها دون قصد، في محاولة منه لإثنائها عن قراره.

وتابع، أن السيدة المصرية لم يكن يخطر ببالها ما حدث، وأن حالتها ستتغير رأسًا على عقب خلال 24 ساعة، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا يشكرها فيها، كما أن رواد منصات التوصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، اهتموا بما فعلته: "تصرفها كان طالع من القلب، وعشان كده وصل للقلب".