محافظ البحيرة يقرر تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20%

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20% وفقًا لما انتهت إليه اللجنة التى شكلها برئاسة السكرتير العام وعضوية منسق عام قانون 17 ولجان فنية وقانونية ومقيمين عقاريين، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ومراعاة للبعد الاجتماعى لهم،

وأكد المحافظ أن البحيرة من أقل المحافظات فيما يخص رسوم التصالح حيث تم تحديد المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع، ومن أهمها البعد الاجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون 17 بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر، مع استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية.