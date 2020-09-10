نائب محافظ سوهاج يتققد منازل جزيرة شندول المتضررة من المياه الجوفية

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج تراكمات المياه بمنازل قرية جزيرة شندويل اليوم، في استجابة فورية لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتضرر الأهالي من وجود تراكمات مياه مجهولة المصدر بمنازلهم.

رافق نائب المحافظ خلال المعاينة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأعضاء اللجنة المشكلة التي ضمت ممثلي كلية الهندسة جامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب، وهندسة المياه الجوفية بالري، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأوضح "القاضي" أن الجولة جاءت لمتابعة الجهود المبذولة للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، موجهًا إلى إعداد تقريرًا مفصلًا يشمل نتيجة المعاينة، وبيان أسباب تلك التراكمات للعرض على المحافظ، مع تحديد المشكلة بشكل دقيق ووضع تصور شامل وعاجل لحلها.

كما عقد نائب محافظ سوهاج، اجتماعا بمقر الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل، لبحث تلك المشكلة، والتقى بممثلي "مؤسسة صناع الخير للتنمية" تمهيدا لإنطلاق قافلة طبية لعلاج العيون غدا الجمعة بالقرية لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمجان .

الجدير بالذكر أنه في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، شهدت قرية جزيرة شندويل يوم الثلاثاء الماضي قافلة مساعدات لتوزيع السلع الأساسية على أهالي القرية، ضمن مبادرة " رد الجميل " بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير".