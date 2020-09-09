محافظ سوهاج: مراجعة رسوم التصالح على مخالفات البناء

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج منح فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وقال "الفقي" إن المحافظة تعمل على مراجعة رسوم التصالح على مخالفات البناء مراعاةَ للبعد الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن حق الدولة، لافتًا إلى أنه فى حالة سداد المواطن للقيمة قبل التخفيض فإن جرى سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح، مشيرا إلى أن استلام المواطن لنموذج 3 يعني إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.

وناشد المحافظ المخالفين بسرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لدفع جدية التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، مؤكدا على أن الدولة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.