ريم مصطفى: لا أحب إظهار شخصيتي الحقيقية عبر السوشيال

قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها لا تحب إظهار شخصيتها الحقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب أي تعليقات استفزازية قد تتلقاها من متابعيها.

وأضافت "مصطفى"، لـ "الوطن"، أن شخصيتها تتضح جلية عند ظهورها في برنامج تليفزيوني أو حين إجراء لقاءات صحفية، متابعة: "شخصيتي تميل إلى الطبيعية والتلقائية، فلا أحب الاصطناع وما إلى ذلك، ولذلك لا يُمكن أن أتحدث في أمور جدية عبر تطبيق واتس آب مثلاً، لأنه لن ينقل مشاعري وأحاسيسي في الكلام المكتوب".

وكانت آخر أعمال ريم مصطفى مشاركتها في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضي، والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الثماني حلقات وجرى عُرضه عبر منصة "watch it" الإلكترونية، وشاركهما البطولة كل من رياض الخولي، محمود حجازي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.